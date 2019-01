"Le combat d'un père pour Emma" : le Jarnysien Francis Siedlewski a écrit un livre "pour se libérer"

Jarny, France

Vous vous souvenez peut-être de son histoire. Ce papa de Jarny, dans le Pays-Haut, avait fait des pieds et des mains pour obtenir une mesure d'éloignement d'un voisin, condamné pour agression sexuelle sur sa fille. En avril 2018, Francis Siedlewski avait entamé une grève de la faim. En juin, il avait rejoint Paris en vélo pour se rendre au ministère de la Justice. Aujourd'hui, l'agresseur de sa fille vit toujours juste à côté de chez lui, il a décidé de se pourvoir en cassation, il pourrait donc y avoir un nouveau procès, et Francis Siedlewski n'a toujours pas baissé les bras. Il sort un livre, "Le combat d'un père pour Emma", qu'il dédicacera lors d'une conférence-débat organisé à Paris ce vendredi après midi par l'association Innocence en danger.

Le crayon, ça a été magique" - Francis Siedlewski

Aujourd'hui, sa fille "va beaucoup mieux, pour l'instant", et lui aussi. Ce livre, dit-il "c'était pour me libérer, en revivant tout ce qu'on a enduré. Notre famille a beaucoup souffert depuis 2016" quand l'affaire a éclaté. Lui n'était "plus le même papa." Mais il a été suivi par un psychologue, et "le fait d'écrire, le crayon, ça a été magique".

Pour autant, "la page n'est pas refermée", explique Francis. "Mon combat n'est pas terminé. Ma fille Emma est toujours là, contrairement à d'autres affaires où malheureusement les enfants décèdent, et c'est trop tard." Il a aussi écrit ce livre pour les autres : "Cela peut arriver à tout le monde, à l'école, au travail, c'est pour cela qu'il faut être fort. Dans le livre, j'explique toutes les actions que j'ai faites", la grève de la faim, le périple à vélo, sans quoi le Jarnysien en est persuadé, l'affaire n'aurait jamais eu l'écho qu'elle a eu. Francis Siedlewski, dit malgré tout avoir toujours confiance en la justice "qui a fait un énorme boulot". Il espère que le pourvoi en cassation de son voisin va être rejeté.