Le combat d'une famille jurassienne pour Jade 7 ans lourdement handicapée

C'est injuste cette décision du tribunal on comprend pas (Christelle la maman de Jade)

C'est un combat qui tourne au cauchemar. Depuis 5 ans, la famille Grecea installée à La Barre dans le Jura se bat pour faire reconnaître la responsabilité du CHU de Besançon dans les multiples handicaps dont souffre leur fille Jade. Les expertises judiciaires et le rapporteur du tribunal administratif ont conclu qu'il y avait eu des manquements imputables au CHU de Besançon mais le tribunal administratif de Besançon dans sa décision préfère réclamer de nouvelles expertises avant de trancher. Pour la famille Grecea comme pour ses avocats c'est injuste et incompréhensible.

"On nous a fait témoigner dans un colloque sur les erreurs médicales devant 200 médecins pour que ce qui est arrivé à Jade ne se reproduise plus, le professeur a pleuré avec nous, il a nous a dit que s'il pouvait revenir en arrière il le ferait....(Christelle, la maman de Jade)

"On fait souffrir inutilement une famille qui se bat admirablement pour faire progresser la fillette" rajoute maître Julie Préval. Cette demande de nouvelles expertises signifie non seulement des mois supplémentaires de procédure mais aussi de nouveaux frais à la charge de la famille tant que l'affaire n'a pas été jugée. Selon son avocate, les Grecea ont déjà dépensé 10 000 euros rien qu'en expertises.

C'est horrible ce qu'on a vécu (Christelle la maman de Jade)

Aujourd'hui Jade a 7 ans et demi. Il y a 5 ans le 10 octobre 2015, elle est admise au CHU de Besançon pour un mal de ventre. Elle en ressortira finalement après 6 semaines en service de réanimation, une perforation de l'estomac et deux arrêts cardiaques dont un de 25 minutes. Pour les parents de Jade, il y a eu des manquements en terme de communication, de diagnostic, tout cela a abouti à une prise en charge chirurgicale trop tardive qui a entraîné les arrêts cardiaques et des séquelles irréversibles. Jade souffre de paralysie cérébrale et d'une cécité corticale qui l'empêche de faire le lien entre ce qu'elle voit et ce dont il s'agit. Elle a beaucoup de mal à se déplacer, elle y arrive avec un déambulateur et parfois sans appareil pour quelques pas. Malgré tous ces handicaps, Jade suit une scolarité classique. Avec son AVS (Aide à la vie scolaire) elle fera en septembre son entrée en CP à l'école d'Orchamps dans le Jura.

En 5 ans Jade a beaucoup progressé désormais elle arrive à faire quelques pas toute seule et sans appareil © Radio France - Marion Streicher

Une famille au bout du rouleau

Aujourd'hui la famille Grecea est épuisée. La maman Christelle ne travaille plus, le père Ciprian est au chômage technique depuis le COVID. Toute leur vie avec le grand frère Gabriel et la grande soeur Alexandra tourne autour de Jade entre la présence indispensable au quotidien auprès de la fillette, les séances de kiné,les aller-retour à Paris et les voyages en Slovaquie dans un institut qui pratique l'oxygénothérapie très bénéfique pour Jade. Tout cela a un coût. La famille a créé une association "L'espoir pour Jade" que vous pouvez retrouver sur facebook.