TÉMOIGNAGE- Le combat de la famille d'Emeline, morte à la maternité de la clinique Navarre à Pau il y a 8 ans

Emeline Perfeito, 24 ans, était admise à la clinique Navarre à Pau en juin 2012 pour de violentes douleurs au ventre. Sa grossesse est avancée et la gynécologue pensait que c'était des contractions. En réalité la jeune femme souffrait d'une occlusion intestinale. Elle va perdre son bébé avant de mourir à la clinique. Depuis ce drame, les parents et le frère d'Emeline se battent pour obtenir le procès qui se tient ce jeudi. La gynécologue est jugée pour homicide involontaire.

Dans un premier temps la justice a prononcé un non lieu. Au début de l’enquête, un expert judiciaire a parlé d'une "erreur de diagnostic flagrante". Mais cet avis a été contredit par deux autres experts. C'est ce qui a poussé la juge d'instruction à prononcer ce non lieu. La famille va faire appel de ce non lieu, et la cour d'appel va lui donner raison et considère qu'il doit y avoir un procès. La médecin va saisir la cour de cassation qui va rejeter sa requête : huit ans après, l'audience peut avoir lieu. L'audience débute ce jeudi à 13h45 au palais de justice de Pau.