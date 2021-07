Le combat judiciaire des parents de Quentin Ruot mort noyé au Teich en juillet 2018

Laurence et Henri Ruot devant une photo de leur fils Quentin

Ce jour là la zone de baignade n'était pas surveillée mais les encadrants de l'IEM avait laissé les jeunes se baigner. Vers 16h00 Quentin Ruot avait été découvert inanimé à quelques mètres du bord. Trois ans jour pour jour après ce drame, les parents de Quentin demandent à la justice de punir les responsables. Un procès est prévu courant 2022 mais les époux Ruot craignent que certains responsables présumés passent entre les gouttes de la justice.

Ils font appel de la décision de fin d’information de la juge d’instruction

Ils se sont portés partie-civile pour avoir accès au dossier et ce qu'ils lisent dans les rapports d'auditions les inquiète. Le mois dernier, par le biais de leur avocat ils ont même fait appel. D'abord pour demander à voir la juge, ce qui leur est refusé depuis près d'un an et puis aussi pour que cette dernière entende l'ensemble des encadrants de l'IEM présents le jour du drame. A ce jour ils sont seulement deux a être mis en examen pour homicide involontaire alors qu'ils étaient cinq autour de Quentin quand il s'est noyé.

Il faut absolument que tout le monde soit jugé

Les parents s'inquiètent aussi de la ligne de défense de l'Institut d'Education Motrice. Lors des auditions son directeur a semble-t-il rejeté la responsabilité sur Quentin, expliquant qu'il était reparti se baigner alors que les autres jeunes étaient sortis de l'eau. "Totalement faux" répondent les époux Ruot. Ils disent avoir recueilli des témoignages qui vont dans leur sens et puis "tout le monde savait que Quentin devait être surveillé de près quand il se baignait c'était inscrit noir sur blanc sur son dossier".