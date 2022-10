Le comédien Kyan Khojandi publie une vidéo sur Reims avant un spectacle à l'Arena

Voici une belle initiative de Kyan Khojandi. Le comédien rémois, connu notamment pour avoir co-créé et joué dans la série Bref il y a quelques années, pour ses émissions " Un bon moment " et " Hot Ones " diffusées sur Youtube et pour ses spectacles d'humour sur scène, est revenu dans sa ville d'origine mi-septembre pour tourner un petit clip. Le résultat a été publié mardi 4 octobre sur Youtube et s'appelle sobrement "Souvenirs de Reims".

Une balade dans les rues de Reims

On y voit l'acteur et humoriste dans les rues de Reims, racontant ses souvenirs de jeunesse. Les sorties avec les amis à la FNAC, les premiers baisers, les premiers râteaux. Plusieurs institutions rémoises apparaissent également dans cette vidéo de 2 minutes 13 : Le GinPamp, le Centre des Congrès, les Halles du Boulingrin, la boîte à piles, le ticket des TUR...

En fin de clip, Kyan Khojandi termine son propos sur le toit de la Reims Arena, inaugurée en 2022 : "Il reste un endroit où je n'ai encore aucun souvenir." Le comédien donne rendez-vous à son public pour sa venue à Reims, le 19 janvier 2023. Le comédien jouera son dernier seul en scène, "Une bonne soirée" .