Marseille, France

Une femme a porté plainte contre Philippe Caubère, comédien et metteur en scène de théâtre, né à Marseille. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire lundi confirmant une information du Point.

Plainte déposée par une Toulousaine

Une plainte a été déposée le 27 mars dernier par une Toulousaine de 43 ans. D’abord adressée au parquet de Béziers (Hérault) la plainte a été transmise au parquet de Paris, ville où une partie des faits se sont déroulés, indique le Parisien qui a pu joindre l’avocate du comédien qui « conteste avec la plus grande énergie les accusations de viol » et affirme que son client « reconnaît une relation consentie avec cette femme comme il en a eu beaucoup d’autres ».

Philippe Caubère en spectacle à Toulon

L’acteur et auteur de théâtre, âgé de 67 ans, joue son spectacle Le BAC 68, écrit, mis en scène et joué par lui-même, à partir de ce jeudi et jusqu'au 21 avril au théâtre de la Liberté à Toulon. Le comédien marseillais a interprété Joseph Pagnol dans "La Gloire de mon père" et "Le Chateau de ma mère" du réalisateur Yves Robert.

Signataire d'une tribune pour s'opposer à la pénalisation des clients de la prostitution

Philippe Caubère est connu également pour ses engagements politiques. Il a signé de "Touche pas à ma pute ! Le manifeste des 343 ‘salauds’" dans une tribune publiée dans le journal Libération pour s'opposer à la proposition de loi pour la pénalisation des clients de la prostitution.