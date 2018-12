Le commandant du cargo TK Bremen est relaxé par le tribunal de Brest

Brest, France

En octobre dernier, le procureur de Brest avait requis 6 mois de prison avec sursis, ainsi que 20.000€ d'amende pour Rifat Tahmaz. Il était le seul prévenu du procès de l'échouage de son cargo, le TK Bremen, en 2011, sur une plage de sable fin du Morbihan, à Erdeven. L'image avait fait le tour du monde.

Sept ans après, la relaxe

Sept ans après, la justice se prononce enfin sur cette fortune de mer, mais le tribunal de Brest décide de relaxer le marin. A l'audience, pourtant, le procureur estimait que l'accident aurait pu être évité "à condition que les bonnes décisions aient été prises très tôt". Le cargo avait quitté Lorient alors qu'une grosse tempête était annoncée.

Le pire évité

Le procureur de Brest avait aussi reproché au commandant de n'avoir mouillé qu'une seule ancre et de n'avoir fait part de sa détresse que très tardivement. Malgré tout, la pollution avait été relativement restreinte, et les 19 membres d'équipage s'en sont sortis sains et saufs.

Un capitaine "abandonné" ?

Pour sa défense, le commandant du TK Bremen, par la voix de son avocat, expliquait au contraire avoir "été abandonné par les administrations chargées de l'assistance aux navires". Il avait pointé du doigt des défaillances du Cross Etel, selon lui.