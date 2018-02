Pour lutter contre les cambriolages, la police et la gendarmerie prônent régulièrement la vigilance de chacun. A Salon de Provence, le commissaire est un fervent défenseur des nouvelles technologies. Et notamment des Alarmes.

Salon-de-Provence, France

Le sujet a été lancé il y a quelques jours lors d'une réunion publique à Salon de Provence. Face aux habitants du quartier des Bressons, les représentants des forces de l'ordre ont une nouvelle fois appelé à la vigilance citoyenne. Mais le commissaire Christophe Dagot va plus loin. "Il faut utiliser les techniques d'aujourd'hui, dit-il. J'invite tout le monde à s'équiper de système d'alarme. Surtout des alarmes qui transmettent une intrusion par le téléphone".

La police prête à intervenir pour vérifier une alarme

Encore faut-il que ce ne soit pas une fausse alerte et que quelqu'un puisse intervenir. Dans la plupart des cas, c'est le rôle des sociétés de télésurveillance. Mais à Salon de Provence, la police est prête à intervenir. "Je vous assure qu'on répond aux alarmes, assure le commissaire. _Si votre alarme se déclenche et que vous êtes loin. Il faut prévenir le commissariat et la police ira vérifie_r"