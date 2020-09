Le commissariat de Belfort dresse ses premières amendes anti-stupéfiants

La première amende anti-stupéfiant a été dressé ce mercredi à Belfort dans un quartier sensible de la ville. Deux grammes de cannabis ont été retrouvés sur cet homme, soit une "petite quantité" explique Thomas Kieffer, directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort : "En temps normal, il aurait été ramené au commissariat pour être placé en garde à vue. Cette fois il a eu le droit à son amende forfaitaire".

En effet, depuis le 1er septembre, toute personne surprise en train de consommer de la drogue, ou avec une quantité de stupéfiants sur elle devra payer une amende forfaitaire délictuelle. Soit 200 euros d'amende pour ceux qui seraient surpris un joint à la main, ou un sachet de cocaïne dans la poche, 50 euros si l'amende est réglée dans les deux semaines et 450 euros si elle est soldée au-delà de 45 jours. La sanction est inscrite au casier judiciaire.

S'attaquer au porte-feuille du consommateur pour le dissuader d'acheter de la drogue

"_Quelle efficacité de taper au porte-feuille du consommateu_r!" s'enthousiasme Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort. Le représentant des services de l'Etat explique que l'objectif de cette mesure, est de "casser la chaîne. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de vendeur. Nous souhaitons insécuriser les consommateurs qui viennent acheter, car le consommateur qui vient d'acheter de l'héroïne ce n’est pas rien, ce ne sont pas des produits anodins. Même si la consommation est modérée, il y a des réseaux en place, des filières et à la fin, de la grande criminalité. Donc, en réalité, pour lutter contre la grande criminalité il faut mener des grosses opérations, mais il faut aussi commencer par le petit consommateur sur le terrain parce que nous sommes face à une seule chaîne qu'on ne peut pas différencier".

Trop de répression, pas assez de prévention?

Pour Pauline Biry, chef de service de l'association de lutte contre les toxicomanies de l'aire urbaine, la mise en place d'une telle amende est problématique, notamment pour les personnes qui l'utilisent à des fins thérapeutiques, ou encore pour ceux qui surconsomment : "ces personnes-là mériteraient plutôt des réponses sociales éducatives, des propositions d'accompagnement médico-psychologique. On pense clairement que cette amende paraît inefficace. Le fait d'être uniquement dans la sanction n'est pas suffisant et il faut absolument un volet santé, un volet éducation en parallèle. Avec par exemple, ce qu'on appelle une intervention précoce : des programmes qui visent à l'éducation où on va permettre aux personnes d'acquérir des outils des compétences utiles dans la vie de tous les jours pour faire fac e à aux influences d'un groupe et qui permettent aux personnes de savoir dire non, de pouvoir gérer du stress. Ce sont des outils qui retarderont ou limiteront ou supprimeront la consommation".

Une manière de gagner en efficacité pour les policiers de Belfort, et de se consacrer au travail d'enquête

Pour les policiers sur le terrain, ces amendes vont permettre de se concentrer sur d'autres affaires. Le commissaire divisionnaire de Belfort, Thomas Kieffer explique ainsi que de janvier à fin juillet 2020, les forces de l'ordre ont interpellé 147 personnes dans l'agglomération de Belfort pour usage de stupéfiants pour une "petite quantité". A chaque fois, la procédure a été lourde : "ce sont 147 personnes qui ont été ramenées au commissariat. La procédure nécessite de transporter le prévenu dans une voiture, de présenter cette personne à un officier de police judiciaire. C’est du temps d'enquête et c’est du temps qui aurait pu être consacré ailleurs sur les enquêtes de fond" estime le directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort.

"Là, on peut, sur place, en un quart d'heure, traiter judiciairement ce petit usage de stupéfiants. Si j’étais un chef d’entreprise, je dirais que c'est tout bénef. Mais attention, le but est d’être efficace dans notre lutte contre la délinquance, ce n’est pas de faire du chiffre ou de la bâtonnite. Je n'ai aucun quota, on ne va pas me demander de faire tant d’amendes. Cet outil doit nous permettre de nous consacrer au travail des policiers, à du vrai travail d'enquête".