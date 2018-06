Saint-Aygulf, Fréjus, France

Ce vendredi vers 17h, un homme a violé une femme dans la parc Areca à Saint-Aygulf. Il accoste une dame de 67 ans qui promène son chien. L'homme lui demande du feu. Elle n'en a pas et passe son chemin. La dame prend soin de s'éloigner car elle se sent menacée. Mais l'homme la suit, il parvient à l'attraper et la fait tomber dans un fossé. Là, il lui porte des coups avec une pierre et tente de l'étrangler. Il la déshabille et la viole.

Sauvée par des promeneurs

Des promeneurs entendent des bruits suspects, ils préviennent les gardiens pensant qu'un couple est en train d'avoir une relation sexuelle en public. Le gardien appelle la police. Quand la police arrive l'homme est en train de violer sa victime et de l'étrangler. La femme est en train de s'étouffer.

L'homme ne lâche pas prise immédiatement, les policiers font usage de leur matraque pour le calmer. La sexagénaire n'est pas passée loin de la mort. Elle a été transportée à l'hôpital Bonnet à Fréjus, elle est ressortie dans la nuit.

Le commissariat de police de Fréjus lance un appel à témoins. Il y avait des boulistes et un couple au moment des faits. Si vous avez vu quelque chose ou si vous avez été victime de cet individu, vous pouvez contacter le 04.94.51.90.00.