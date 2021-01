Le commissariat de Grand-Quevilly attaqué aux mortiers ce samedi soir

Ce samedi soir aux environs de 20 heures, le commissariat de police de Grand-Quevilly, pris pour cible. Le bâtiment est attaqué par un groupe de cinq à dix individus, mineurs, selon nos informations. Le groupe utilisent des feux d'artifice, des "mortiers", qu'ils lancent sur les locaux de la police nationale. Ils n'ont pas fait de dégâts.

Une vengeance

Dans la soirée, trois mineurs sont arrêtés par la police. Selon les premières pistes, un contrôle mouvementé a eu lieu plus tôt dans l'après-midi au centre commercial de Grand-Quevilly. Il pourrait donc s'agir d'une forme de "vengeance".

Actes "inacceptables"

Le maire de la ville Nicolas Rouly dénonce "des actes inacceptables, graves et préoccupants". "Nous avons demandé des renforts de police au Ministère de l'Intérieur il y a peu de temps et nous n'avons toujours pas eu de réponse", explique t-il. Il faut renforcer le maillage et la présence des adultes dans la ville estime le maire qui va convoquer dans les prochains jours un conseil local de prévention de la délinquance.

C'est la première fois que le commissariat de Grand-Quevilly est ainsi pris pour cible.