Le commissariat de Mazamet ne fermera pas rassure Gérald Darmanin

Des élus et des syndicats alertent depuis des jours sur la fermeture possible du commissariat de Mazamet. Le ministre de l’intérieur promet que ce n'est pas du tout en projet.

Depuis quelques jours, à Mazamet, une pétition circulait sur la possible fermeture du commissariat de Mazamet. Les maires de Mazamet et Aussillon et les conseillers départementaux dénonçaient un projet de réduction des effectifs et même une fermeture possible de leur commissariat au profit de Castres. Mais le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin répond à ses élus. "Il n’est nullement envisagé de transformer le commissariat de Mazamet en commissariat subdivisionnaire ou de fermer la structure."

Arrivée de la Bac à Castres ?

Et le ministre va même plus loin. Il rappelle qu’il "soutient le projet de la création d’une BAC au sein de la circonscription de Castres." Et cette "brigade sera susceptible de renforcer les effectifs de Mazamet en cas de besoin." Le ministre promet aussi "un suivi attentif" de ce dossier.

Un courrier adressé au député de la circonscription Jean Terlier, qui appelle les élus à bien vouloir stopper le processus en cours de la pétition « afin d'éviter d'affoler inutilement la population » compte tenu des propos du Ministre de l'Intérieur. Le commissariat de Mazamet compte officiellement 46 fonctionnaires.