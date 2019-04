Le commissariat de Pau recherche les propriétaires de matériel de bricolage volé

Le commissariat de Pau recherche les victimes d'un cambrioleur en série qui sévissait depuis l'année dernière dans les garages et les abris de jardin en Béarn et en Bigorre.

Pyrénées-Atlantiques, France

Le commissariat de Pau recherche les victimes d'un cambrioleur en série qui sévissait dans les garages et les abris de jardin. Cet homme de 32 ans, qui a été arrêté la semaine dernière, est soupçonné d'avoir volé des outils de jardinage, de bricolage et du matériel de pêche dans les secteurs de Pau-Est, Morlas, Soumoulou et à la périphérie de Tarbes depuis l'année dernière.

Si vous reconnaissez des objets vous appartenant, vous pouvez contacter le commissariat de Pau au 05 59 98 22 22 ou envoyer un mail à ddsp64-csp-pau-ref-accueil@interieur.gouv.fr

Certaines victimes se sont déjà fait connaître © Radio France - Axelle Labbé