Le commissariat de Sanary lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante d'un homme de 57 ans

Thierry Guichard a quitté le domicile de ses amis sur le port de Sanary où il a passé la soirée dans la nuit du 15 au 16 juin dernier. Il est parti à pied et n'a plus donné de signes de vie depuis. Agé de 57 ans, l'homme est grisonnant, il était vêtu d'un jean et d'une chemise bleue. Il portait également une petite sacoche noire. Des témoins pensent l'avoir aperçu à Sanary quelques jours plus tard, mais ses proches, notamment sa compagne sont sans nouvelles depuis cette fameuse soirée de la mi-juin.

Toutes les hypothèses sont étudiées par les enquêteurs du commissariat de Sanary. Si vous pensez avoir aperçu Thierry Guichard, vous pouvez apporter votre témoignage au 04 94 88 53 30 ou le 17.