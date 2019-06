"Attaque violente" ou simples "jets de pétards", que s'est-il passé au commissariat de Val-de-Reuil ?

Le syndicat Alliance parle "d'attaque violente" au commissariat de Val-de-Reuil dans la nuit du jeudi 27 juin au vendredi 28. Plusieurs individus s'en sont pris à l'établissement. Le maire, plus nuancé, accuse les syndicats de faire passer leurs revendications au détriment de la réalité.

Val-de-Reuil, France

La scène se déroule, dans la nuit de jeudi à vendredi, devant le commissariat de Val-de-Reuil, dans l'Eure. Plusieurs individus, "entre 30 et 40" selon Fabrice Gion, délégué du syndicat Alliance à Vernon, s'en prennent à l'établissement à coups de tirs de pétards mortiers. Une vitre du commissariat a été brisée selon le maire de la ville.

Cette nuit-là, deux fonctionnaires en poste étaient à l'intérieur de l'établissement et ont dû rappeler les trois collègues en patrouille, pour mettre fin à cette attaque qui n'a fait aucun blessé.

Treize départs de policiers pour zéro arrivée à Val-de-Reuil

Pour Fabrice Gion, c'est "un acte purement gratuit". Le syndicaliste chez Alliance dénonce une attaque "choquante" et réclame plus de moyens et d'effectifs la nuit à Val-de-Reuil.

Le maire de Val-de-Reuil, Jean-Marc Jamet conteste ce chiffre d'une trentaine de personnes, mais parle de "7 mômes, prudemment restés à 20 mètres du commissariat". Il nuance la version tenue par le syndicat, tout en affichant son soutien aux policiers. Pour lui, il s'agit d'une "affaire montée en épingle" : "Il y a un conflit syndical, il n'y a pas assez de policiers ici, une commission administrative paritaire a acté treize départs de policiers pour zéro arrivées, ce qui crée ce genre de situation."

Ecoutez la réaction du maire de la commune, Jean-Marc Jamet, joint par la rédaction :

Jean-Marc Jamet, maire de Val-de-Reuil, nuance les propos du syndicat Alliance. Copier

Une enquête est en cours pour tenter d'identifier tous ces individus.