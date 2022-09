Le compagnon d’une des victimes de l’attentat de Nice témoigne depuis la Corse

Ilitch Sabatti ne pourra jamais oublier, un témoignage entre chagrin immense, incompréhension et même haine, son avocate le représentera en tant que partie civile dans ce procès. Cet artiste musicien s’est depuis 5 ans installé dans la région ajaccienne, façon pour lui d’avancer craignant que ce procès ne l’aide pas vraiment à tourner la page de cette soirée d’horreur qui a brutalement mis un terme à 14 années de vie commune avec sa compagne âgée alors de 43 ans, elle s’était rendu sans lui ce soir-là pour un feu d’artifice avec deux de ces petites nièces.

Une sécurité défaillante

"Le refus d'assister aux débats, c'est principalement pour mon bien être, _bien que cela fait six ans, c'est toujours un combat_, le combat d'avoir survécu à ça à la mort de ma compagne. C’est aussi parce que je pense que les conséquences qu'il y aura au final pour les gens mis en accusation ne seront certainement pas à la hauteur de ce que j'attends, pour moi quelle que soit l'issue du jugement, ce ne sera jamais assez lourd. En tous cas, pas pour les mis en accusation je ne sais pas s'il y a des choses qui manquent mais ce que je sais, c'est que dans le banc des accusés, il n’y a pas tout le monde. Je veux parler de la sécurité ce soir-là alors que nous étions dans un pays en état d'alerte attentat suite aux événements du Bataclan, et la sécurité entre guillemets mise en place ce soir-là pour le nombre de personnes qu’il y avait sur la Promenade des Anglais était ridicule, s'il n'y avait rien du tout, c'était pareil. Il y avait au bout de la Promenade des Anglais de pauvres policiers municipaux avec trois pauvres barrières amovibles, d'autant plus qu'il faut rappeler que le camion, qui n'avait pas le droit de circuler sur la Promenade des Anglais, a été vu et revu par les caméras de surveillance et les policiers municipaux ont vu et revu ce camion et rien n'a été fait selon moi c’est une faute des autorités niçoises."

Ilitch Sabatti: " dans le banc des accusés il n’y a pas tout le monde" Copier

Juillet 2016 Ilitch Sabatti et sa compagne résidaient à trois rues du Negresco © Maxppp - VALLAURI Nicolas

S’installer en Corse pour continuer à vivre

"C'était devenu complètement impossible pour moi de rester dans cette ville de Nice, et le choix de la Corse tout simplement parce que ma compagne était d’origine Corse par son père et tous deux on voulait s'y installer dans un futur plus ou moins proche et ça s'est fait naturellement. Depuis 5 ans je suis retourné à Nice mais sur la Promenade je peux plus y aller ça fait trop remonter des choses ça me fait revivre ce soir-là. Avec ce procès mes attentes ne seront pas assouvies, ça m'étonnerait en tous cas, j'attends le final et je m'y intéresserai une fois qu'il y aura une délibération pour l'instant, c'est vrai que je m'en tiens loin. Il faut avancer dans la vie, et ça, ça ne fait pas avancer mais ça me remet dans cette situation de souffrance. Et du coup, je m'en écarte volontairement. Il est certain que je n’irai pas suivre les audiences _je n'ai pas du tout envie d'être dans la même pièce que ces gens_."