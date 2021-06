Le complotiste français Rémy Daillet et sa famille ont été expulsés de Malaisie et remis aux autorités françaises. Figure du complotisme, Rémy Daillet est notamment soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de Mia, une petite fille de 8 ans, en avril dans les Vosges.

Le complotiste français Rémy Daillet et sa famille arrêtés en Malaisie et expulsés vers la France

Rémy Daillet et sa famille ont été arrêtés, il y a quinze jours en Malaisie, où ils vivent depuis six ans. Officiellement parce que leurs visas n'étaient plus en règle. Le Français séjournait depuis dans un centre pour migrants en situation irrégulière avec sa compagne, enceinte de six mois et leurs trois enfants âgés de 2, 9 et 17 ans. Il avait entamé une grève de la faim.

La justice française a de nombreuses questions à lui poser au sujet de l'enlèvement de Mia, 8 ans, en mars dernier. La fillette avait été placée par les services sociaux chez sa grand-mère dans les Vosges. Ses ravisseurs s'étaient fait passer pour des professionnels de la protection de l'enfance. Or, selon le procureur de Nancy, "Rémy Daillet apparaît comme l'animateur principal de la 'mouvance' " qui a organisé l'enlèvement de l'enfant et aurait joué un rôle actif dans l'organisation du rapt. Dans le cadre de l'affaire Mia, six hommes et la mère de la fillette, proches de la mouvance antisystème et complotistes, ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Par ailleurs Rémy Daillet est également soupçonné d'être impliqué dans une autre affaire de soustraction d'enfants, dans le Doubs. Un couple qui s'était retranché à son domicile au mois de novembre avec leurs quatre enfants, refusant de les confier aux assistantes sociales.

Rémy Daillet et sa famille ont été remis aux autorités françaises à l'aéroport de Kuala Lumpur, et doivent transiter par Singapour sous bonne escorte, avant d'arriver à Paris lundi matin.