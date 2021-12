Le compte Instagram de Loire tourisme piraté, une plainte déposée

L'agence de développement touristique de la Loire n'a plus accès à son compte Instagram depuis le 28 juillet. Un hacker a changé le mot de passe et demande 800 euros à Loire Tourisme pour le récupérer. Une plainte a été déposée ce vendredi 10 décembre.

Depuis le mois de juillet, le compte @loire_story n'est plus accessible à l'agence de tourisme ligérienne.

Trop c'est trop. Loire Tourisme porte plainte ce vendredi 10 décembre. Depuis le 28 juillet, l’agence de développement touristique n'a plus accès à son compte Instagram. Un hacker a piraté le compte, a changé le mot de passe et les adresses de récupération de comte : il demande 800 euros pour le rendre. Après avoir essayé de passer par le réseau social pour récupérer le compte, Loire tourisme décide de saisir la justice.

Un préjudice de 80.000 euros

Le préjudice est estimé à 80.000 euros, car l'agence avait investi 50.000 euros depuis 3 ans, en plus de l'investissement humain, pour promouvoir la Loire comme destination touristique via ce réseau social. Au moment du piratage, le compte @loire_story comptait un peu plus de 18.000 abonnés.

Un nombre d'abonnés divisé par dix

Antoine Vermorel-Marques, le président de l’agence de développement touristique de la Loire se désole de voir les efforts de trois années de travail s’envoler. Sans nouvelles du compte original, il a recréé un nouveau compte Instagram pour promouvoir le département. Il a tout fallu recommencer à zéro: loire.tourisme, le nouveau compte, est suivi par 1.500 abonnés.

D'autres comptes de tourismes également victimes

La plainte a un but double. D’abord, évidemment, identifier le hacker qui réclame 800 euros à Loire tourisme via un numéro basé en Ouganda. Mais surtout, le président de l’agence de développement touristique de la Loire espère faire bouger Instagram. Car depuis le 28 juillet, il dit n’avoir eu eu aucun retour du réseau social.

Loire Tourisme n’est pas le seul compte à avoir été piraté de la sorte: ceux de Grenoble tourisme Nîmes Tourisme et Cotentin tourisme ont également été victimes du même stratagème. Et le même numéro ougandais leur a envoyé la même demande de rançon.