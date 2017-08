Le compte à rebours a commencé pour les fêtes de Dax

Le compte à rebours est enclenché à Dax pour l'édition 2017 de la féria, qui se déroulera du 11 au 15 août. Des centaines de milliers de festayres sont attendus, ils étaient 850.000 l'an dernier selon la mairie.

Le compte à rebours est enclenché à Dax pour l'édition 2017 de la féria. Les fêtes se dérouleront du 11 au 15 août. Des centaines de milliers de festayres sont encore attendus cette année, ils étaient 850.000 l'an dernier selon la mairie.

Au programme, une quinzaine de bandas animeront les rues, des animations sont prévues tout au long des journées et des soirées. Changement cette année, le grand défilé de la féria n'aura pas lieu le dimanche. Cette parade, l'un des moments les plus populaires des fêtes, avec groupes folkloriques, musique et bandas, aura lieu le lundi 14 août et le mardi 15 août à 12h30. Tout le programme jour par jour.

Les cartels de la féria de Dax

Au programme six corridas, dont une corrida équestre "corrida de rejon" le mardi 15 août.

Samedi 12 août , toros de Domingo Hernandez pour El Juli, Alejandro Talavante et Alvaro Lorenzo (18H).

, toros de Domingo Hernandez pour El Juli, Alejandro Talavante et Alvaro Lorenzo (18H). Dimanche 13 août , le matin toros de Montalvo pour Curro Diaz, Sébastien Castella, Jose Maria Manzanares (11H30). Le soir toros d’Adolfo Martin pour Manuel Escribano, Paco Ureña et David Martin Escudero.

, le matin toros de Montalvo pour Curro Diaz, Sébastien Castella, Jose Maria Manzanares (11H30). Le soir toros d’Adolfo Martin pour Manuel Escribano, Paco Ureña et David Martin Escudero. Lundi 14 août , toros de Pedraza de Yeltes pour Rafaelillo, Daniel Luque et Roman (18H).

, toros de Pedraza de Yeltes pour Rafaelillo, Daniel Luque et Roman (18H). Mardi 15 août, le matin corrida de « rejoneo », Los Espartales avec Andy Cartagena, Leonardo Hernandez et la nîmoise Léa Vicens (11H30). Le soir, toros d’El Ventorrillo pour David Galvàn, Gines Marin, Joaquin Galdos (18H).

Pour le concours de novilladas non piquées, El Rafi, Alejandro Adame, Manuel Dios Le Gaurde, Dorian Canton, Juan Carlos Villita affronteront des novillos de Lartet le samedi 12 août à 11H30. Les deux meilleurs de cette matinée se retrouveront le lundi 14 août à 11H30 pour la finale face aux erales de Guadaira.

Les fêtes de Dax représentent un budget de 3.7 millions d'euros pour la municipalité.