Le conducteur a l'origine de l'accident mortel de Saint-Christol-les-Alès avait bu et n'avait pas de permis

L'accident a eu lieu vers 19h30, avenue de Campello à Saint-Christol-les-Alès. Une conductrice avec deux enfants à bord tourne à gauche à un carrefour quand une voiture, conduite par un homme de 35 ans survient en face et la percute à la hauteur de la porte arrière. L'enfant de deux ans, assis à l'arrière est tué sur le coup. Le passager avant, un adolescent de 17 ans a le bras cassé. La conductrice quant à elle est quasi indemne. Des témoins voient le conducteur prendre la fuite à pied. La police est alertée et elle arrête le fuyard quelques minutes plus tard, 5 à 600 mètres plus loin.

Alcoolisé, sans permis ni assurance

Cet homme est d'abord placé en cellule de dégrisement vu son état puis ensuite vu par des médecins pour les premières constatations. Les première analyses révèlent qu'il avait de l'alcool dans le sang, une alcoolémie 0,46 g par litre de sang, et qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Il n'avait ni permis ni assurance. Il est en garde à vue au commissariat d'Alès.