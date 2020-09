Le chauffard d'Abeilhan placé en détention après avoir tué son meilleur ami au cours d'une soirée agitée

L'automobiliste ivre, ayant percuté et tué un homme à Abeilhan (Hérault) a été placé ce mardi en détention provisoire. Cet Agathois a été mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre et conduite en état d'ivresse. Ce dernier a foncé samedi soir sur un groupe de jeunes après une bagarre.

Une information judiciaire a été ouverte après le drame survenu le weekend dernier à Abeilhan au nord de Béziers (Hérault). Un jeune homme de 23 ans est décédé et deux autres personnes blessées dont une jeune femme blessées après avoir été renversée devant la mairie par un voiture roulant à vive allure.

L'homme de 24 ans, sans antécédent judiciaire et employé dans une grande surface de Béziers, a été mis en examen pour conduite en état alcoolique, meurtre et tentative de meurtres, avant d'être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Plusieurs témoignages permettant de penser que le conducteur a percuté volontairement les trois victimes. Au cours de ses 48 heures de garde à vue, ce dernier, a reconnu être au volant du véhicule et qu'il avait volontairement donné un coup de volant mais dans le seul but de faire peur au groupe situé en bordure de la voie de circulation .

Ce chauffard assure qu'il ne voulait tuer personne et qu'il était désespéré de découvrir qu'il avait tué son meilleur ami et gravement blessé les deux autres victimes. Il a expliqué aux gendarmes de Pézenas avoir perdu le contrôle de son engin.

Les investigations se poursuivent désormais sous l'autorité du magistrat instructeur et devraient prendre plusieurs mois. Son véhicule a été saisi pour procéder aux investigations techniques. Ce drame a généré beaucoup d'émotion dans cette commune de 1.600 habitants.

L’autopsie du jeune homme décédé sera pratiquée par l’institut médico-légal de Montpellier ce vendredi 25 septembre.

à lire aussi À Abeilhan, le conducteur de la voiture qui a foncé sur un groupe de personnes a été entendu