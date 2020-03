Le conducteur d'un scooter verbalisé alors qu'il est au sol avec une clavicule et six côtes cassées à Nîmes

C'est la mésaventure survenue à un Nîmois après un accident de scooter. Les faits remontent au 10 janvier dernier en plein après-midi, à l'intersection du boulevard Victor-Hugo et de la rue Jean-Reboul, à deux pas des arènes de Nîmes.

Verbalisé alors qu'il était au sol avec une clavicule et six côtes cassées. C'est la mésaventure survenue à un Nîmois après un accident de scooter. Les faits remontent au 10 janvier dernier en plein après-midi, à l'intersection du boulevard Victor-Hugo et de la rue Jean-Reboul, à deux pas des arènes de Nîmes.

Le conducteur du deux-roues est renversé par une voiture. Les pompiers, puis la police arrivent sur les lieux. Des tensions se produisent pendant l'intervention des policiers pour un motif apparemment futile. Le ton serait monté quand le conducteur du scooter, qui, par sa profession, connait les procédures, demande aux policiers d'effectuer sur lui-même un contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants. Manifestement, les fonctionnaires n'apprécient pas et le font savoir, mais les choses semblent en rester là.

Pourtant, deux semaines plus tard, le conducteur reçoit à son domicile une contravention pour non-présentation de le carte grise de son deux roues.

"On est à la limite du surréalisme" Ludovic Para, avocat de la victime

L'amende a été notifiée six minutes après l'accident, alors que l'homme était allongé au sol, sérieusement blessé, selon son avocat Ludovic Para, qui lui conseille de se rendre dès que possible au commissariat pour montrer ces documents. Sur place, le fonctionnaire qui le reçoit lui demande de prouver son identité, et lorsque c'est chose faite, il refuse pourtant de lui donner un récépissé de sa visite en lui répondant simplement que tout est vu.

Mais, quelques jours plus tard, le quadragénaire reçoit deux nouvelles contraventions, pour non présentation de la carte grise et du certificat d'assurance alors qu'il vient d'effectuer la démarche à l'hôtel de police.

Maître Ludovic Para a entamé ce lundi une procédure pour contester ces amendes. Deux mois après, son client n'a toujours pas pu reprendre son travail et ne sait pas ce qu'il est advenu du chauffeur de la voiture qui l'a renversé.