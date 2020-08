Le conducteur d'un tracteur éjecté après une collision avec une voiture à Beauvoisin

Les pompiers du Gard sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi à Beauvoisin suite à une collision entre une voiture et un tracteur sur la D 6572. Dans le choc, le tracteur a été renversé sur la chaussée et son conducteur éjecté. Il a été gravement blessé. La conductrice de la voiture, une femme de 30 ans a été blessée plus légèrement. Après avoir été médicalisés sur place par le SMUR de Nîmes, les deux victimes ont été transportées au CHU Carémeau.