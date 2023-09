Le conducteur d'un tramway agressé à l'arme blanche à Nantes, il est à l'hôpital

Trois personnes ont été agressées à l'arme blanche ce vendredi 22 septembre 2023 peu avant 23 heures, dans un tramway au niveau de l'arrêt Vincent Gâche sur l'île de Nantes, boulevard des Martyrs nantais de la résistance. Le conducteur du tramway, un homme de 52 ans, a été agressé avec deux passagers.

Le conducteur et l'un des deux passagers (âgé de 31 ans) ont été blessés et ont dû être transportés d'urgence au CHU de Nantes. "Notre collègue doit sortir dans la nuit de l'hôpital avec des points, précise le syndicat Force Ouvrière de la Semitan, le réseau de bus et de tramways de Nantes. Des usagers se sont affrontés dans le TW de la ligne 3 à l'arrêt Vincent Gâche. Un des individus a sorti un cutter et a commencé à blesser les deux autres. Un des agressés s'est réfugié dans la loge du conducteur. L'agresseur l'a suivi et en portant des coups, il a blessé notre collègue au bras."

L'agresseur avait quitté les lieux quand les pompiers et les policiers sont arrivés. Le tramway a été vidé de tous les voyageurs.