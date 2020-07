Le conducteur d'une Ferrari perd son permis en Corrèze, encore huit énormes excès de vitesse

Les semaines passent et se ressemblent sur les routes et autoroutes de Corrèze où la gendarmerie relève, chaque week-end, d'importants excès de vitesse. Huit conducteurs ont de nouveau été contrôlés à plus de 40 km/h au dessus de la limite, dont celui d'une Ferrari 812 Superfast.