Le conducteur d'une fourgonnette trouve la mort sur l'autoroute A48 en percutant un véhicule AREA

Le conducteur d'un utilitaire est mort ce vendredi 14 avril sur l'autoroute A48 dans le sens Grenoble-Lyon, à la suite d'une collision avec un véhicule de la société AREA. L'accident est intervenu peu avant 13h à la hauteur de la commune de Montrevel, en bas de la descente du col de Rossatière, alors que le fourgon était positionné à l'entrée d'une zone de travaux. Un fourgon AREA qui était vide, fort heureusement pour les salariés de la société d'autoroute.

Autoroute coupée le temps de l'intervention des secours

Dans l'utilitaire les sapeurs-pompiers de l'Isère et le SMUR ont également secouru un passager légèrement blessé et qui a été conduit au centre hospitalier de Voiron. Le temps de l'intervention l'autoroute a été fermée dans le sens Grenoble-Lyon entre les échangeurs de Rives et de Bourgoin-Jallieu ou La Tour du Pin selon la direction choisie ensuite à l'échangeur de Coiranne.