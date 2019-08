Le conducteur d'une Mini Cooper noire recherché par les gendarmes dans le sud des Landes

Labenne, France

Dans le sud des Landes, une voiture de marque Mini Cooper noire est recherchée par les gendarmes. Ils ont ouvert une enquête pour délit de fuite.

Ce mardi 6 août, Léonie est en voiture avec son compagnon, Léo, sur la route de Labenne en direction de Capbreton. Elle a eu très peur face à ce conducteur complètement fou : " Dans un virage, la Mini Cooper noire est arrivée très, très vite sur notre voie et mon petit-ami, qui conduisait, l'a esquivé pour qu'on ne fasse pas de face à face". Il y a quand même eu un choc mais moins grave que ce qu'on pouvait craindre. Bilan : tout le côté conducteur de la voiture de Léonie et de son compagnon est abîmé, le rétroviseur cassé et le pneu arrière gauche crevé. Le chauffard, lui, ne s'arrête pas et s'enfuit.

Léonie a lancé un appel sur les réseaux sociaux

Après avoir porté plainte, Léonie publie un message sur les réseaux sociaux pour retrouver cette voiture. Dans la violence du choc, elle n'a pas pu voir la plaque d'immatriculation de la voiture.

Un appel sur les réseaux sociaux, très relayé, et ce jeudi 8 août, un autre internaute témoigne sur le groupe Facebook " Les routes landaises". Il affirme avoir aperçu la Mini Cooper Noire, elle aurait failli faucher deux piétons avant de s'engager dans un rond point, direction Saint-Vincent de Tyrosse. Selon ce témoignage, il s'agirait "d'une Mini Cooper noire, cabossée à l'avant côté conducteur" ce qui correspond à la voiture décrite par Léonie et son compagnon.

Joint par France Bleu Gascogne, les gendarmes n'ont pas encore retrouvé la voiture mais d'après eux, ce sera difficile tant qu'on connaîtra pas la plaque d'immatriculation.