Le conducteur d'une Porche renverse 3 cyclistes, un jeune de 25 ans entre la vie et la mort près de Lens

Gouy-Servins, France

Un jeune homme de 25 ans est entre la vie et la mort : il a été reversé avec deux autres cyclistes alors qu'il pédalait sur une route départementale à Gouy-Servins, près de Lens. C'est une Porsche qui a fauché les trois vélos : son conducteur, un septuagénaire, est en garde à vue.

Le plus jeune des 3 cyclistes, grièvement blessé, a été héliporté au centre hospitalier de Lille. Il aurait une hémorragie cérébrale. Les deux autres, âgés de 45 et 51 ans, été plus légèrement touchés : ils ont été hospitalisés à Arras.

Le conducteur en garde à vue

Le conducteur a d'abord pris la fuite, mais il a vite été interpellé par les gendarmes. Grâce aux éléments retrouvés sur place, ils ont pu remonter jusqu'à l'immatriculation de la voiture et l'ont arrêté à son domicile. Il s'agit d'un homme d'environ 75 ans. Il a été placé en garde à vue dès la fin de l'après-midi, des tests sont réalisés pour contrôler son alcoolémie.

Le parquet de Béthune a ouvert une enquête.