Le conducteur d'une voiturette condamné à cinq ans de prison après un accident mortel à Caux

L'homme à l'origine d'un accident mortel à Caux (Hérault)en mai 2019 a été condamné à cinq ans de prison, il conduisait ivre et sous l'emprise de la cocaïne une voiturette avec cinq personnes à bord. Une femme de 30 ans était décédée.

L'homme roulait trop vite, sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne

Le 6 mai 2019, un accident de la circulation coûtait la vie à une femme de 30 ans à Caux, près de Pézenas, dans l'Hérault. Cette femme était dans le coffre d'une voiturette sans permis qui a fait une sortie de route.

Au volant de cette voiture, un homme de 29 ans qui conduisait ivre, sous l'emprise du cannabis et de la cocaïne. Il transportait quatre autres personnes, dont un enfant de trois ans, dans cette voiturette réservée normalement pour deux. Il avait tenté au moment de l'arrivée des gendarmes de faire croire que ce n'était pas lui au volant.

La voiturette était débridée

L'homme a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Béziers à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour homicide et blessures involontaires aggravés. Il a été maintenu en détention avec interdiction de passer le permis de conduire pendant trois ans.

L'enquête a permis de montrer que le véhicule avait été débridé et un expert en accidentologie avait estimé la vitesse à 72 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h.

L'homme était en récidive et cumulait les infractions : en plus de la conduite sous l'emprise de l'alcool, la voiturette n'était pas assurée et l'homme n'était pas détenteur du BSR, indispensable pour conduire ce type de véhicule.

