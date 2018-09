L'homme qui conduisait la voiture qui a foncé sur la terrasse d'un bar en pleine feria à Nîmes est fonctionnaire et père de famille. Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 septembre. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Nîmes, France

Selon les premiers éléments de l'enquête confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ), l'homme qui a foncé dans la terrasse d'un café avec sa voiture vendredi 14 septembre à Nîmes est fonctionnaire et père de famille. Cet homme de 36 ans est marié et réside à Nîmes. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs adresses à son nom, toutes dans les quartiers de l'est de la ville.

Le suspect était déjà connu de la police

Ce Français n'était pas fiché S, mais il était déjà connu des services de police pour des délits mineurs comme des vols. La piste d'un acte terroriste n'est donc pas confirmée pour l'instant. Lorsqu'il a été interpellé, le suspect tenait des propos incohérents et a été transporté au CHU de Nîmes.

L'homme n'a pas encore été entendu par les enquêteurs mais des analyses sont en cours pour déterminer s'il était sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants au moment des faits.