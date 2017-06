Paris-Clermont: le train ne s'est pas arrêté en gare de Nevers parce que le conducteur avait bu

Le train 5971 Paris-Clermont ne s'est pas arrêté à Nevers ce mercredi comme c'était prévu mais dans la gare suivante, celle de Saincaize. En cause, le conducteur du train qui a oublié de marquer l'arrêt, il s'avère qu'il était fortement alcoolisé.

Ce mercredi, les voyageurs de l'Intercités Paris-Clermont 5971 en ont été quitte pour un bon retard, rien de vraiment surprenant sur cette ligne où la situaiton est fréquente. Ils avaient quitté la gare de Bercy à 16 heures et après un peu plus de deux heures de voyage, ils ont finalement été débarqués en gare de Saincaize, une dizaine de kilomètres au sud de Nevers.

En cause le conducteur du train qui a oublié de marquer l'arrêt dans la préfecture de la Nièvre. La procédure de sécurité impose de stopper le train dans ce cas là. Les voyageurs qui n'avaient pas pu descendre à Nevers ont pris un train qui retournait vers leur destination et les voyageurs pour Moulins, Vichy, Riom et Clermont, ils ont été transbordés dans le Paris-Clermont suivant.

Le conducteur du train était fortement acloolisé

Mais à la SNCF, on ne grille pas un arrêt impunément et le conducteur du train a dû s'expliquer et la raison de cet oubli semble claire ; selon La Montagne, le contrôle d'alcoolémie a révélé qu'il avait 3,34 grammes d'alcool dans le sang. Ce ci même alors que les cheminots doivent respecter une tolérance zéro.

Il a donc été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie la plus proche, celle de Saint-Pierre Le Moûtier. Il est entendu depuis ce jeudi matin et pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, même si de nombreuses procédures de sécurité existent et auraient pu arrêter le train automatiquement.