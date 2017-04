Le conducteur du camion qui a fauché les jumeaux de l'île d'Oléron rejugé à Poitiers ce jeudi

Ce jeudi, le conducteur du camion qui a fauché Nathan et Quentin en août 2011 est rejugé à la cours d'appel de Poitiers. Il est poursuivi pour "homicide involontaire". Le père des jumeaux attend une condamnation plus lourde qu'au premier procès.

Cinq ans et demie après l'accident qui a coûté la vie à Nathan et Quentin, l'affaire est rejugée à la Cour d'appel de Poitiers ce jeudi. Le conducteur du camion benne est à nouveau jugé pour "homicide involontaire" car le parquet a fait appel de la première condamnation d'octobre 2015.

Dans la nuit du 14 au 15 août 2011, Nathan et Quentin sont les victimes d'un sur-accident. Ils sont tués sur le coup par un camion qui tente d'éviter un premier accident, provoqué par un homme à scooter. L'homme a scooter, ivre, au moment de l'accident a été poursuivi et condamné pendant le premier procès à quatre ans de prison dont 18 mois avec suris. Il est décédé en septembre dernier. Reste, le conducteur du camion. Le soir de l'accident, il roulait plus vite que la vitesse limite autorisée et il était positif au cannabis. Au premier procès, il a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, une peine aménageable car inférieure à deux ans.

"Je n'ai qu'une envie, c'est de tourner cette page judiciaire" Jean-Marc Delaurent, père des jumeaux

Le père des jumeaux, Jean-Marc Delaurent, attend beaucoup de ce procès notamment de la "reconnaissance" et du "respect" pour ces deux enfants car selon lui, il n'y en a pas eu pendant le premier procès, à la Rochelle, en octobre 2015. Jean-Marc Delaurent attend que le conducteur du camion reconnaisse et "assume sa part de responsabilité" et que ce ne soit pas le procès des "et si, et si". Le père de Nathan et Quentin attend une peine de prison ferme pour le conducteur du camion. Jean-Marc Delaurent attend aussi "qu'il comprenne ce qu'il a fait, qu'il en soit conscient". Le père des jumeaux souhaite "tourner la page judiciaire" car "cela fait cinq ans et demi et je suis fatigué, il faut qu'il y ait une fin". Jean-Marc Delaurent sera au procès ce jeudi, accompagné des proches et des amis de ses enfants.