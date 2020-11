Le conducteur du camion volé sur l'A7 s'était évadé de prison après une permission

Un jeune au lourd passé judiciaire

Agé seulement de 22 ans, ce garçon originaire de l'Ain est bien connu de la justice et il va devoir retourner en prison après sa présentation devant le parquet de Valence ce vendredi après-midi. Jeudi matin, il a volé un camion pompe dans le centre d'Avignon avant de se lancer avec sa passagère dans une folle course-poursuite de 140km qui a pris fin entre Valence et Tain l'Hermitage. Pendant sa fuite, le jeune homme n'a pas hésité, alors qu'il était au volant, à exhiber un couteau aux gendarmes qui le poursuivaient, il a aussi appelé le centre opérationnel des gendarmes à Valence en leur demandant d'arrêter de le prendre en chasse. C'est finalement entre Valence et Tain l'Hermitage que sa course folle s'achève après de gros moyens déployés par les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière de la Drôme.