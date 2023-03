Le conducteur du minibus condamné après la mort d'un jeune d'Amiens Nord dans le Cantal

C'est un accident qui avait endeuillé le quartier d'Amiens Nord : celui d'un minibus, qui transportait des jeunes du centre d'animation jeunesse l'Odyssée en direction du Cap d'Agde . Le 6 aout 2021, au petit matin, après de longues heures de route, le conducteur percutait un camion, sur l'autoroute A75 dans le Cantal. Bilan : un mort et huit blessés. Ce jeudi, un homme de 28 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour homicide et blessures involontaires.

ⓘ Publicité

Le jeune homme avait pris le volant au milieu de la nuit pour conduire les adolescents au Cap d'Agde, en colonie de vacances. Si deux autres encadrants se trouvaient dans un second véhicule, lui était seul à bord, quand il a percuté un camion, aux alentours de 7h30. "Pour moi, ce voyage ne remplissait pas les conditions de sécurité et l'encadrement nécessaires qui auraient pu effectivement sécuriser le voyage et surtout les jeunes qui étaient présents lors de ce voyage", estime son avocate, Maître Barbara Sibi.

Si son client a été condamné seul, à l'audience "on s'est effectivement interrogés sur le fait de savoir pourquoi ce voyage s'est fait de nuit, étant précisé que conduire de nuit augmente les risques d'endormissement ou de moments de somnolence, surtout après 7 h de voyage et de conduite seul. Pourquoi effectivement ce voyage n'était-il pas plus sécurisé ? Pourquoi ce voyage ne s'est pas fait par la voie ferroviaire. Pourquoi on ne pouvait pas recruter un quatrième accompagnateur ?", poursuit Maître Barbari Sibi. "Ces questions ont été évoquées à l'audience et à mon sens, ont pesé malgré tout dans le prononcé de la décision."

"Une sanction à vie", pour la mère du jeune homme tué

L'homicide involontaire, lors d'un accident de la route, est punissable, en théorie, de cinq ans d'emprisonnement. Ces deux ans de prison, assortis d'un sursis simple, sont durs à accepter pour les proches du jeune garçon de 16 ans tué dans l'accident. "Il n'y a pas de mots assez puissants pour caractériser la douleur de cette maman", rapporte l'avocat de la mère, Maître Michel Benezra. "C'est une sanction à vie."

Pour l'avocat, "on a un jeune homme qui a conduit un certain nombre d'heures pendant la nuit et la fatigue l'a emporté. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est cette négligence, de ne pas s'être arrêté à un moment donné où il se sentait fatigué. Je pense que quand on est conducteur d'un minibus avec des enfants, on a une double responsabilité et cette responsabilité doit être différente d'un simple conducteur qui conduit son véhicule. Des parents ont laissé leur enfant sous la responsabilité de ce conducteur, et ça, c'est important. Je pense que la justice n'a pas fait la distinction." Selon son avocat, la maman de l'adolescent a prévu d'écrire au procureur de la République d'Aurillac, pour lui faire part de sa douleur, et espère un appel du parquet.