Le conducteur d'un poids lourd roule 15 kilomètres ivre à contresens sur l'autoroute

Le conducteur bulgare d'un camion a roulé plus de 15 kilomètres à contresens sur l'autoroute A4. Interpellé au niveau de Champs-sur-Marne, il présentait un taux d'alcoolémie de 2 grammes par litre de sang.

Grosse frayeur dans la nuit de lundi à mardi pour de nombreux automobilistes sur l'autoroute A4. Le PC autoroutier de Champigny-sur-Marne a été appelé à de nombreuses reprises par des conducteurs signalant un poids lourd à contresens sur l'autoroute.

Parti de la porte de Bercy, à Paris, le conducteur du semi remorque, un Bulgare âgé de 51 ans, a en effet emprunté l'autoroute dans le mauvais sens, en direction de l'Est. Les CRS sont intervenus et l'ont finalement stoppé puis interpellé au niveau de Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, 15,8 kilomètres après le début de sa course folle, à 0h10.

Un taux d'alcoolémie de 2 grammes par litre de sang

Soumis à un test d'alcoolémie, l'homme a été incapable de souffler dans l'éthylomètre. Le test sanguin a révélé un taux d'alcoolémie de 2 grammes par litre de sang. Il a été placé en garde à vue.

Bien que la distance parcourue soit importante, le conducteur n'a provoqué aucun accident. "Cela tient du miracle" commente une source policière.