Le conducteur en fuite après un violent accident en Dordogne interpellé à l'hôpital

Le choc a été très violent entre la camionnette du suspect et un petit camion-benne, jeudi 14 juillet au petit matin à Augignac.

Les enquêteurs de la gendarmerie ont mis moins d'une journée à retrouver l'homme qui avait pris la fuite après avoir provoqué un violent accident à Augignac, près de Piégut-Pluviers, au petit matin de ce jeudi 14 juillet. Le suspect âgé de 29 ans a été arrêté dans l'après-midi à l'hôpital d'Angoulême, où il était venu faire soigner ses blessures de l'accident.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme roulait au milieu de la route avec sa camionnette quand il a percuté de plein fouet un petit camion benne qui arrivait en face, sur les coups de six heures du matin. A bord, un père et son fils de 16 ans, que les pompiers ont mis deux heures à désincarcérer. Le garçon a été héliporté par le SMUR à l'hôpital de Périgueux dans un état très grave. Son père est plus légèrement blessé.

Son ami le récupère en voiture et l'emmène à l'hôpital

Sur les lieux de l'accident, les riverains qui découvrent les deux véhicules déchiquetés ont vu le suspect sortir de sa camionnette et monter à bord d'une voiture, en promettant de revenir. Il a laissé derrière lui des traces de sang sur le bitume et l'airbag de l'utilitaire. C'est en appelant tous les hôpitaux des environs que les gendarmes ont pu rapidement lui mettre la main dessus.

Le jeune homme a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Nontron. C'est un habitant de Piégut-Pluviers. Les gendarmes ont également retrouvé le proche qui l'a récupéré en voiture. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'était pas au courant que son ami venait d'avoir un accident qui impliquait de tierces personnes.