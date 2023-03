Le conducteur fait un malaise au volant à Thorigné-en-Charnie, la voiture finit au fossé

Ce samedi matin, un accident de la route s'est produit sur la RD 7 à Thorigné-en-Charnie, une petite commune des Coëvrons. Un seul véhicule est impliqué. Le conducteur a fait un malaise au volant et la voiture a terminé sa course au fossé. Plus de peur que de mal pour l'automobiliste et son passager, légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Laval.

ⓘ Publicité

Sur la RD 131 cette fois et à Saint-Jean-sur-Mayenne, une voiture a également fait une embardée. Quatre personnes ont été légèrement blessées et les pompiers les ont prises en charge en les conduisant à l'hôpital de Laval.