Le conducteur heurte un piéton sur un parking de Tours-Nord, une information judiciaire ouverte

Les faits remontent au 24 avril. Sur le parking d'un centre commercial de Tours-Nord, le conducteur d'une voiture a, semble-t-il, délibérément percuté un piéton. Pour l'avocate de la victime, il y a tentative de meurtre et non violences.

Le dossier ira-t-il en cour d'assises ou au tribunal correctionnel? Le 24 avril, un conducteur a foncé avec sa voiture sur un piéton, sur le parking d'un centre commercial de Tours-Nord. L'information révélée par La Nouvelle République ce samedi est confirmée par le procureur de Tours qui indique qu'une information judiciaire est ouverte. L'affaire aurait pu être jugée rapidement au tribunal correctionnel mais l'avocate de la victime, Me Emilie Vinqueur, a questionné la compétence de ce tribunal. Car pour elle, il s'agit d'une tentative de meurtre, susceptible de passer en cour d'assises.

Un différend familial à l'origine des violences?

Percuté par la voiture qui "fonce délibérément et n'a pas fait de tentative de l'éviter" selon Me Vinqueur, le piéton, un homme de 46 ans, est projeté à plusieurs mètres du véhicule. Il ne souffre que de blessures légères, dont une contusion au genou. "Un miraculé" insiste Me Vinqueur. Elle a pu plaider pour un renvoi du parquet "à mieux se pourvoir" autrement dit, à se munir de davantage d'éléments, d'où l'information judiciaire en cours. La piste du différend familial est explorée car l'automobiliste est le compagnon de la sœur du piéton blessé. En attendant les suites, le conducteur est laissé libre.