Le conducteur responsable d'un quadruple accident mortel en 2017 à Nîmes de nouveau arrêté sans permis

Un homme âgé de 27 ans a été interpellé alors qu'il conduisait sans permis ce dimanche soir vers 22h30 à Bezouce. Le chauffard, qui allait rendre visite à sa compagne, est loin d'être un inconnu de la justice. C'est lui, en effet, qui était au volant de la voiture dans laquelle quatre personnes ont trouvé la mort le 5 novembre 2017 sur le périphérique à Nîmes.

Un effroyable drame près du lycée Philippe-Lamour

Ce soir-là peu après 5h du matin, sur le boulevard Salvador-Allende, non loin du lycée Philippe-Lamour, un terrible accident s'était produit, dans lequel quatre personnes étaient décédées, parmi lesquelles l'épouse du conducteur, âgée de 24 ans, et ses deux enfants de 6 et 18 mois. La famille revenait d'un mariage et l'enquête avait démontré que le chauffard roulait très vite et avait consommé de la drogue. En outre, il circulait sans assurance, sans contrôle technique et sans siège pour bébé.

Comparution immédiate ce mardi

À l'époque, le parquet avait requis la détention provisoire, mais finalement l'homme avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Cette fois, il a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et violation du contrôle judiciaire. Il sera présenté ce mardi en comparution immédiate.