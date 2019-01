Le conducteur responsable de l'accident de la route de Sampzon sera jugé ce jeudi

Sampzon, France

Le jeune homme âgé de 25 ans et habitant Saint-Alban-Auriolles devrait être placé en garde à vue jeudi matin avant d'être transféré vers le palais de justice de Privas.

Sans permis et en état d'ébriété

Le jeune homme a voulu doubler deux voitures sur la route entre Ruoms et Vallon-Pont-d'Arc. Une route coincée entre la falaise et la rivière Ardèche. Il n'a pas eu le temps de se rabattre et a percuté la voiture qui arrivait en face. A bord Jean-Louis Roume, un viticulteur à la retraite de 81 ans et sa femme. Lui sera tué sur le coup, sa femme décède quelques jours plus tard à l'hôpital de Montpellier. Le jeune homme s'était vu retiré son permis de conduire en juin dernier pour conduite en état d'ivresse. Une suspension de permis pour six mois. Mardi 9 janvier il était à nouveau en état d'ivresse avec une alcoolémie de 2,6 grammes d'alcool par litre de sang. Ce taux doit être confirmé par une contre expertise.