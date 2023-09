Le conducteur soupçonné d'avoir foncé sur plusieurs hommes à Anglet présenté au juge d'instruction

Deux jours après le drame qui s'est déroulé à Anglet tôt dans la matinée du samedi 16 septembre, l'homme soupçonné d'avoir percuté volontairement plusieurs personnes a été déféré. Âgé de 22 ans, il est présenté devant le juge d'instruction ce lundi. Une information judiciaire est ouverte par le substitut du procureur de Bayonne, pour tentative d'homicide volontaire et violence aggravée.

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit le conducteur foncer à deux reprises sur des hommes sur le parking attenant au Jungle Café d'Anglet, dans le prolongement de la rue des Barthes. Le conducteur a pu être identifié et très vite interpellé à son domicile. Il a reconnu les faits en garde à vue.