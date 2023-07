Le conducteur soupçonné d'avoir tué une cycliste dans l'Eure n'est plus mis en examen pour assassinat

Il est soupçonné d'avoir tué une cycliste, mais les preuves contre lui sont de plus en plus minces. En novembre 2022, cet homme de 46 ans a été mis en examen pour assassinat, recel de cadavre et destruction de preuves.

Son avocate l'a déjà fait libéré en décembre, cette fois elle a obtenu l'abandon de la mise en examen de son client pour assassinat. Il est vrai que les preuves contre lui se réduisent à peau de chagrin. L'an dernier, il raconte à son ex-compagne qu'il a renversé une cycliste sur une route de Eure, non loin du Neubourg. Il explique qu'il l'a achevée à coup de pelle et qu'il a fait disparaître le corps. Puis il brûle son véhicule et va ensuite porter plainte pour vol.

ⓘ Publicité

À lire aussi Eure: un automobiliste écroué pour avoir tué une cycliste, un appel à témoins lancé pour identifier la victime

Mais l'enquête des gendarmes est aujourd'hui dans l'impasse. Le suspect nie les accusations portées contre lui, prétend qu'il a voulu faire une mauvaise blague a son ex, mais surtout les enquêteurs manquent d'éléments probants contre lui. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé, ni le vélo et personne n'a signalé la disparition d'une femme dans le secteur ou même en France. Les deux appels à témoins dont un lancé à l'échelle nationale par les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Rouen n'ont rien donné.

Un crime sans cadavre, sans preuves et sans aveu

La Chambre de l'instruction de le Cour d'appel de Rouen a donc fait droit aux demandes de la défense, révèlent ce vendredi nos confrères de Paris-Normandie . L'homme n'est plus mis en examen pour assassinat, recel de cadavre et destruction de preuves. Il est désormais placé sous le statut de témoin assisté mais il reste poursuivi pour "blessures involontaires par conducteur", sans que l'on ne comprenne bien pourquoi d'ailleurs dans la mesure où aucune victime n'a pu être identifiée. Il est surtout poursuivi pour "dénonciation mensongère", en l'occurrence du prétendu vol de sa voiture, une Audi A3 qu'il a brûlée lui-même. Pour cela, il devrait comparaître devant le tribunal correctionnel. Pour le reste, l'instruction se poursuit mais à moins de nouveaux éléments, indique le procureur de la république d'Evreux Rémi Coutin, elle pourrait se terminer par un non lieu d'ici la fin de l'année.