Le confinement affole le compteur des violences conjugales.

En 2019, en France, il y a eu 173 meurtres dont 146 femmes ont été les victimes et 27 hommes, selon les chiffres donnés par le parquet de Grenoble. Quatre femmes sont décédées en Isère.

Et pour cette année 2020, il y a un impact du confinement sur les violences. C'est net. Le nombre d'affaires est en nette augmentation. "On est passé de 800 procédures en 2019, à 900 procédures en 2020, raconte Eric Vaillant, procureur de Grenoble, et on est passé de 100 jugements de condamnation de conjoints violents à 130, au 31 juillet" et l'année n'est pas terminée. Il y a 39% d'ordonnances de protection en plus par rapport à 2019. Ce sont des jugements civils pour éloigner les conjoints violents du domicile conjugal. Un jugement qui doit intervenir dans les six jours »

Fin 2019, il y a eu le grenelle des violences faites aux femmes. Sur le plan matériel aussi, le Grenelle a eu des répercussions avec l'arrivée de matériel de prévention supplémentaire. « Avant il y avait 3 téléphones « grave danger _» pour les femmes, note Eric Vaillant. Désormais, il y en a 12. Ils viennent d'arriver"_ Ils seront en service dans les prochaines semaines.

Le tribunal a également reçu 3 « bracelets électroniques » qui avertissent la victime si son tortionnaire s'approche.