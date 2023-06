Le conflit de voisinage dégénère à Aubenas : l'un le menace avec une machette, l'autre le renverse en voiture

Les faits remontent au jeudi 22 juin, quartier du Pont d'Aubenas. Une altercation éclate entre deux hommes de 39 ans et 42 ans du même voisinage. Parce qu'un doigt d'honneur aurait été fait, le second se rend au domicile de l'autre et le menace avec une machette. Puis le premier sort à son tour un couteau. Il n'y a pas de coup échangé.

Mais alors que celui à la machette repart, il monte dans sa voiture le retrouve dans la rue et le renverse avant de prendre la fuite. Les secours interviennent, la victime est gravement blessée : deux côtes et une épaule cassées, plusieurs contusions, 45 jours d'ITT au total.

ⓘ Publicité

Le conducteur s'est présenté au commissariat d'Aubenas ce lundi 26 juin. Déjà condamné à six mois de prison pour des faits de violences volontaires, il a été écroué suite à son déferrement le même jour. Sa victime a aussi été placée en garde à vue pour violences ce mardi suite à ses menaces avec la machette. Les deux sont convoqués devant la justice le 13 juillet prochain.