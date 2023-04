Le conflit de voisinage dégénère : deux Chambériens finissent la nuit garde à vue

Deux Chambériens ont été placés en garde à vue après un conflit de voisinage qui a dégénère à Chambéry-le-Haut, dans la nuit de mardi à mercredi. La scène s'est déroulée dans un immeuble de la rue Jean-Paul Sartre, vers minuit et quart. Un habitant de l'immeuble a croisé un de ses voisins qui l'aurait agressé un mois plus tôt et le ton est monté entre les deux trentenaires.

Gaz lacrymogène et pistolet d'alarme

Le premier se venge et insulte le deuxième, avant de l'asperger de gaz lacrymogène. Les violences montent encore d'un cran quand la victime du jour revient quelques minutes plus tard. Il frappe chez son voisin, personne ne répond, alors il tire plusieurs fois dans la porte avec un pistolet d'alarme, non létal. D'autres voisins appellent la police en entendant les détonations.

Sur place, les fonctionnaires retrouvent au sol les étuis de cartouches du pistolet d'alarme. Les deux sont finalement été interpellés et placés en garde à vue. Ils devront expliquer comment cette querelle entre voisins a pu prendre des proportions aussi violentes.