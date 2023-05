Le conflit de voisinage dégénère en meurtre à Charvieu-Chavagneux : le suspect mis en examen

Il s'était présenté de lui-même aux gendarmes ce dimanche soir : un homme de 32 ans, soupçonné d'avoir volontairement foncé en voiture sur le fils de ses voisins 24 heures plus tôt à Charvieu-Chavagneux, a été mis en examen ce mardi soir à l'issue de sa garde à vue par un juge d'instruction grenoblois. Le magistrat est en charge d'une enquête pour meurtre, tentatives de meurtre, violences aggravées et dégradation par incendie. Comme l'avait demandé le parquet de Grenoble, le trentenaire, connu de la justice (pour des faits de violences aggravées), a été placé en détention provisoire a indiqué dans la soirée le procureur adjoint Boris Duffau. L'instruction judiciaire devra établir le déroulement des faits qui ont conduit à la mort d'un jeune de 21 ans, samedi soir à Charvieu-Chavagneux. Par ailleurs, 4 autres personnes ont été blessées au cours de ce drame qui s'est déroulé sur fond de conflit de voisinage qui durait depuis plusieurs semaines. L'enquête a d'abord été ouverte par le Parquet de Vienne avant d'être transféré au pôle criminel du Parquet de Grenoble.

Jet de cocktail Molotov

Selon les premiers éléments de l'enquête , un cocktail Molotov a d'abord été jeté sur la façade d'une habitation. Le fils des occupants et l'un de ses amis sont descendus dans la rue et se sont dirigés vers le domicile du voisin soupçonné d'être à l'origine du jet de cocktail Molotov. C'est là qu'une voiture leur a foncé dessus à plusieurs reprises. Le fils, âgé de 21 ans, décèdera le lendemain. Son ami lui a été légèrement blessé. Les parents de la victime ont également été blessés par le conducteur de la Twingo : la mère souffre d'une fracture de la cheville, le père est plus légèrement blessé (il a tenté de maitriser le conducteur). Enfin, un témoin qui passait par là en voiture a également été percuté.