Le conflit entre le Stade de Reims et Anatole Ngamukol se réglera bien devant la justice

L'ancien attaquant du Stade de Reims poursuit son ex entraîneur et le directeur général du club pour harcèlement moral. Il juge que sa mise à l'écart après la saison 2017-2018 est abusive. L'audience devant le tribunal correctionnel de Reims a été fixée au 1er octobre prochain.

Reims, France

L’entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade de Reims David Guion et le directeur général du club Mathieu Lacour ont fait l'objet d'une citation directe à comparaître ce mardi 7 mai devant le Tribunal correctionnel de Reims pour "harcèlement moral", poursuivis par l'ancien joueur Anatole Ngamukol. Ils seront convoqués le 1er octobre prochain pour une audience. L'ancien attaquant rémois, recruté à l'été 2017, a porté plainte contre le club après son licenciement en octobre 2018, et estime avoir été victime de harcèlement lors de sa mise à l'écart des vestiaires.

Une première judiciaire dans le football professionnel

C'est une fois l'accession en Ligue 1 de football acquise pour le Stade de Reims, que l'entraîneur et le président du club auraient informé en mai 2018 Anatole Ngamukol qu'ils ne comptaient plus sur lui pour la saison prochaine. En juin, une lettre lui indique ainsi qu'il s'entraînera avec la réserve du groupe professionnel, dès l'été, "pour des raisons sportives". Et cette affectation sera prolongée chaque mois par courrier, jusqu'en octobre. En octobre 2018, Anatole Ngamukol -dont le contrat initial courait jusqu'en 2019- est finalement licencié par le Stade de Reims pour faute grave. La raison? le joueur et un proche auraient menacé les dirigeants dans les locaux administratifs du club, ce que dément le principal intéressé.

Une mise à l'écart abusive contraire à la Charte du football professionnel ? Du coté de l'avocat du Stade de Reims dans cette affaire Maître Bosselut, on ne souhaite pas commenter cette citation à comparaître. En attendant, l'ancien attaquant du Stade de Reims Anatole Ngamukol a reçu le soutien du Syndicat des footballeurs professionnels (UNFP), qui a dénoncé en janvier dernier des mises au ban de plus en plus fréquentes dans le football professionnel.

Alors le "cas" Anatole Ngamukol est-il un simple cas d'école d'une pratique répandue ou un exemple de harcèlement ?Ce sera à la justice de trancher, à Reims, le 1er octobre. Agé de 31 ans, le joueur a retrouvé un club de 3ème division en Allemagne.