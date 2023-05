Le conflit entre voisins dégénère : cinq blessés à Saint-Barthélémy-de-Vals dans la Drôme

La mésentente entre ces voisins qui habitent des petites maisons mitoyennes à Saint-Barthélémy-de-Vals n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu à de nombreuses reprises des insultes et des menaces entre les deux familles. Ce samedi après-midi, ils en sont venus aux mains. Et même un peu plus. Puisqu'ils auraient utilisé un couteau, un pied de biche, une barre à mine et l'un des protagonistes a même été mordu par un chien. Les pompiers ont pris en charge cinq blessés souffrant de plaies plus ou moins profondes. Toutes les victimes étaient en urgence relative. Les gendarmes devront préciser les circonstances de la rixe.

