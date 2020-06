Un Deux-Sévrien de 44 ans condamné à un an de prison dont six mois ferme ce vendredi par le tribunal correctionnel de Niort. La semaine précédente, il avait menacé de mort son ex-compagne et ses enfants à Périgné, dans le sud Deux-Sèvres.

Deux-Sèvres : le conjoint menaçant de Périgné condamné à six mois de prison ferme

Un an de prison dont six mois ferme. C'est la peine prononcée ce vendredi par le tribunal correctionnel de Niort à l'encontre d'un Deux-Sévrien de 44 ans jugé en comparution immédiate pour dégradation, menace de mort réitérée et envoi de messages malveillants.

Je vais vous tuer, je vais tous vous crever

Les faits remontent à la nuit du 12 au 13 juin. L'homme et son ex-compagne habite deux maisons différentes mais sur le même terrain. Après l'avoir menacé avec des messages, il se rend chez cette dernière. Il a avec lui un couteau, crève des pneus, casse des portes, fouille dans la maison et crie "Je vais vous tuer, je vais tous vous crever". La mère de famille se réfugie dans une pièce éloignée avec ses cinq enfants, dont deux issus du couple âgés de 7 et 9 ans.

"Et s'il avait réussi à les trouver il se serait passé quoi ?", demande la procureure qui insiste sur le choc psychologique des victimes.

Le président du tribunal interroge le prévenu qui à l'arrivée des gendarmes se taillade le visage avec un couteau. "Qu'est-ce qui vous a mis dans une telle fureur ?" Le quadragénaire, la carrure assez imposante, évoque l'alcool. Ce soir-là, il avait 1,77 grammes d'alcool dans le sang. Un individu "assez sanguin", qui reconnaît avoir besoin de soins. Il avait déjà été condamné en 2007, pour violence sur conjoint et menace de mort.

"Il s'en est pris à moi, à ma famille, à mon cocon. J'ai peur pour la suite", témoigne son ex-compagne, présente à l'audience.

Une version deux-sévrienne au 21e siècle des liaisons dangereuses

L'avocate du prévenu évoque la relation compliquée entre les deux principaux protagonistes, "amour, haine, jalousie, manipulation, emprise". Elle explique que la maman du prévenu est prête à accueillir son fils, à Dreux, en Eure-et-Loir. Mais le tribunal suit les réquisitions de la procureure. Il prononce de la prison ferme et son maintien en détention ainsi qu'une obligation de soins, une interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de paraître en Deux-Sèvres.