Le Conseil d'Etat confirme la dissolution de Génération identitaire qui avait mené une action anti-migrants

Le Conseil d'Etat a estimé lundi que la dissolution du groupuscule d'extrême droite Génération identitaire était "proportionnée à la gravité des risques pour l'ordre public" de l'association qui avait contesté via un référé-suspension sa dissolution décrétée en mars.

La dernière action de ce groupuscule d'extrême droite a marqué les esprits et fait réagir de nombreux élus d'Occitanie. Le 19 janvier dernier, Génération Identitaire a mené une action anti-migrants autour du col du Portillon (Haute-Garonne), frontalier entre la France et l'Espagne. Action qui avait "scandalisé" le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait engagé la procédure de dissolution. Vendredi, l'association avait contesté devant le juge des référés sa dissolution, décrétée le 3 mars et justifiée selon le gouvernement.

Ce lundi, le Conseil d'Etat a estimé que la dissolution du groupuscule d'extrême droite était "proportionnée à la gravité des risques pour l'ordre public". "Cette association, sous couvert de contribuer, selon ses dires, au débat public sur l'immigration et de lutte contre le terrorisme islamiste, propage, depuis plusieurs années, des idées (...) tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les étrangers et la religion musulmane", a estimé le Conseil d'Etat. "La dissolution de cette association est proportionnée à la gravité des risques pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l'association", poursuit le Conseil d'Etat.

La porte-parole de Génération identitaire (GI) Thaïs Descufon a de son côté dénoncé une "décision politique". Ce n'est pas une surprise, on avait peu de chances que notre requête soit entendue mais ça n'en reste pas moins scandaleux", a-t-elle réagi auprès de l'AFP.